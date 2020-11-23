Богдан дал интервью Собчак в Турции. ВИДЕО

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан дал интервью российской телеведущей и политику Ксении Собчак. Их встреча прошла в Стамбуле, как пошутила сама журналистка, встретились "как шпионы - на нейтральной территории". Как пояснил сам бывший советник Владимира Зеленского, Турция известная своими спецслужбами и тем, что народ выходит на митинг против властей.

Беседа с Собчак была почти в два раза короче, чем с украинских журналистом Дмитрием Гордоном: 2 часа 24 минуты против 4 часов 19 минут.





В ходе общения экс-глава Офиса президента Украины сообщил Собчак, что его пиарщики были против этого интервью, так как она представляет страну-агрессора.





- Все, что скажешь ты, и все что скажу я, может быть для народов в наших странах очень чувствительным элементом. Поэтому я тебе не могу сказать про Владимира Александровича (Зеленского - прим. ред.) ничего плохого. Когда я даю интервью Гордону - я его могу критиковать на чем свет стоит. Но тебе, не тебе лично, а представителю России, я его могу только хвалить, - подчеркнул Богдан.





Собчак и Богдан записали интервью в турецком ресторане Seven Hills Restaurant. Заведение выложило их совместные фото еще две недели назад. В ходе интервью журналистка и экс-чиновник прокатились по городу в белоснежной карете. "Это, конечно, не Тесла..."- пошутила Собчак, намекая ввиду на марку автомобиля, на котором ранее ездил Богдан, пока его не сожгли.





Собчак после интервью у себя в "Инстаграме" отметила, что оно произвело фурор и СМИ стали писать о ее с Богданом романе.





- После нашей встречи в Стамбуле, на "нейтральной территории" , как хотел Андрей Богдан, украинская желтая пресса взорвалась заголовками о нашем якобы "романе". Романа не было, а вот интересный разговор был - я очень интересуюсь российско-украинскими отношениями, и часто задумываюсь, сможем ли мы при нашей жизни помирится, забыть и войне, и если да, то на каких условиях? Надо понимать, что Богдан, был все эти годы вторым человеком в государстве. Поэтому понять как мыслит он наши российско-украинские отношения, что думает о Суркове и Буке, о Бандере и Вагнеровцах, о Путине и Трампе - лично мне было просто невероятно интересно! - написала она.







