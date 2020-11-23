В Музей Революции достоинства снова пришла полиция

Национальный музей Революции достоинства снова привлек внимание правоохранителей. В конце прошлой недели, накануне годовщины Майдана, полиция пришла сюда с обысками, а теперь, отмечают в музее, правоохранители начали экспертизу строительства. причем не монумента памяти героев, к которому претензии были ранее, а самого музея. Об этом пресс-служба учреждения сообщила 23 ноября на своей странице в Фейсбук.

- А у нас новая проверка. Говорят, "экспертиза строительства музея"! Не мемориала, которого касается следствие, а МУЗЕЯ, даже проектирование которого не начиналось. Можем подсказать следователям, где предмет их интереса, но не будем мешать демонстрировать свою "профессионализм, - отметили в музее.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

19 ноября правоохранители пришли в Музей Революции достоинства с обыском по делу о злоупотреблении служебным положением его должностными лицами и присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах.

Подозрение правоохранителей вызвало то, что мемориальный комплекс, на который выделили средства в 2018 году, не строится, в то время как подрядчикам перечислили аванс в размере 80% от суммы договора (111 млн грн). Также правоохранители нашли финансовые нарушения в музее Революции Достоинства, которые привели к убыткам на сумму почти 4 миллиона гривен. В прокуратуре заявили, что имеют основания полагать, будто деньги разворованы.

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Обыски прошли также дома у директора музея Игоря Пошивайло. На заявление прокуратуры о возможном хищении средств на строительстве Мемориала Небесной сотни заверил, что проблемы со строительством связаны с арестом территории, где происходят следственные эксперименты, а на момент перечисления средств подрядчик об этом не знал и закупил материалы для строительства.

Многих в Украине возмутило, что обыски будто нарочно совпали с годовщиной начала Евромайдана (20 ноября). Офис президента выпустил специальное обращение, где просил силовиков учитывать такие тонкие вещи. В прокуратуре опровергли, что готовили обыски к годовщине Революции Достоинства специально.