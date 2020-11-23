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23 ноября 20, 19:43
В Харькове произошло жуткое смертельное ДТП. Видео 18+
дтп
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В Харькове произошло ДТП. Автомобиль сбил пешехода, которому оторвало голову и она осталась в салоне авто.
В Харькове произошло ДТП. Автомобиль сбил пешехода, которому оторвало голову и она осталась в салоне авто.

В Харькове на проспекте Льва Ландау в понедельник, 23 ноября, произошло смертельное ДТП, в котором пешеходу оторвало голову, и она оказалась в салоне транспортного средства. Погибшему около 50 лет. Видео и подробности аварии появились в местных Telegram-каналах.

"Автомобиль Mercedes сбил пешехода насмерть. От удара мужчине оторвало голову, она пробила лобовое стекло и осталась в салоне машины", - рассказали очевидцы ДТП.

По информации издания 057.ua, водитель ехал на большой скорости, а пешеход выбежал на проезжую часть.

"На красный свет прошел он. Без нажатия на педаль тормоза взял резко право - и выскочил человек. Этот тоже бежал", - приводит слова свидетеля блогер Виталий Бойченко.

"Мужчина перебегал дорогу на проспекте Льва Ландау, 58 и попал под колеса иномарки. В результате удара автомобиля пострадавшему оторвало голову. На вид погибшему около 50 лет", - рассказал  глава Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта изданию Newsroom.

Он добавил, что звонок поступил на спецлинию в 14:58.

На одном из видео снят водитель, сбивший человека. Его правая рука в крови. "Я как раз на зеленый ехал, он на красный вылетел… Его голова у меня в машине", - рассказал водитель автору видео.

В полиции факт ДТП подтвердили, на место выехала следственно-оперативная группа.

Видео 18+!
Korrespondent
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