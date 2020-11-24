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Украина
24 ноября 20, 08:39
В Украине выявлены 12 287 новых случаев COVID-19
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В Украине по состоянию на утро вторника, 24 ноября, зафиксированы 12 287 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 8 298 человек, умерли 188 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"12 287 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 24 ноября 2020 года. В частности, заболели 533 ребенка и 570 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 1 403 человека;

летальных случаев - 188;

выздоровели - 8 298 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 61 567 (в том числе методом ПЦР - 35 425, методом ИФА - 26 142).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 647 976 человек;

выздоровели - 299 358 человек;

летальных случаев - 11 263;

проведено ПЦР-тестов - 4 279 025.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1422), Киевской (1089), Днепропетровской (952), Одесской (865) и Запорожской (800) областях", - рассказал Степанов.
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