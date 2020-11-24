В Украине выявлены 12 287 новых случаев COVID-19

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"12 287 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 24 ноября 2020 года. В частности, заболели 533 ребенка и 570 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 1 403 человека;
летальных случаев - 188;
выздоровели - 8 298 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 61 567 (в том числе методом ПЦР - 35 425, методом ИФА - 26 142).
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За все время пандемии в Украине
заболели - 647 976 человек;
выздоровели - 299 358 человек;
летальных случаев - 11 263;
проведено ПЦР-тестов - 4 279 025.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1422), Киевской (1089), Днепропетровской (952), Одесской (865) и Запорожской (800) областях", - рассказал Степанов.