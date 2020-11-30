28 ноября в Украине день памяти жертв Голодоморов

В Украине в субботу, 28 ноября, вспоминают жертв памяти жертв Голодоморов ХХ столетия.

Чествовать память погибших начали в 1998 году с указом Леонида Кучмы. Современное название и дату дня определил указ Виктора Ющенко в мае 2007 года.

В ХХ веке Украина пережила три Голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 годов. Лишь после объявления независимости Украины началось расследование масштабов крупнейшего Голодомора 1932-1933 годов. По разным оценкам, тогда погибли около 4,5 миллионов украинцев.

В связи с этим в церквях проводятся поминальные богослужения.

В 16:00 объявляется всеукраинская минута молчания.

В этом году из-за пандемии коронавируса большинство информационных мероприятий будут проведены в режиме онлайн.

По всей территории Украины будут приспущены государственные флаги. Ограничено проведение мероприятий развлекательного характера.

Геноцидом Голодомор 1932-1933 годов кроме Украины признали 17 стран.