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Новости
Украина
28 ноября 20, 23:07
Кравчук о переговорах ТКГ по Донбассу
Кравчук
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На переговорах по Донбассу делегация России блокирует все инициативы, кроме договоренности о режиме тишины, так как постоянно пытается продвигать встречные условия.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не стоим на месте, определенное движение вперед есть. Это движение определяется основным решением, которое было принято ТКГ о всеобъемлющей тишине 22 июля. Но других серьезных сдвигов к миру нет. Другие вопросы - разминирование, обмен удерживаемыми лицами, КПВВ и т.д. - не решаются, потому что это привязывается российской стороной к определенным предпосылкам. Одной из предпосылок в свое время было постановление Рады о местных выборах, а сейчас предпосылка - принятие дорожной карты, которую подготовили ОРДЛО", - объяснил Кравчук.

Он рассказал о своих переговорах с главой российской делегации Борисом Грызловым.

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"Я обратился к Грызлову, спросил, почему Россия не представляет своих предложений. Он почему-то сказал, что если это будет сделано Россией, то это, мол, вмешательство во внутренние дела Украины, и Россия не берет там активного участия. А это Украина попросила помочь решить конфликт на Донбассе, который является внутренней проблемой Украины. Я искал такое обращение (от Украины к России. - Ред.), мы его вместе с МИД не нашли", - отметил глава украинской делегации.

Напомним, на заседании ТКГ 25 ноября глава украинской делегации Леонид Кравчук призвал российскую делегацию определиться с позицией по выполнению договоренностей Нормандской четверки до конца года. На эту просьбу глава делегации РФ Борис Грызлов заявил, что это будет вмешательством России во внутренние дела Украины.

Кравчук также инициировал дополнительные заседания, чтобы обсудить обмен удерживаемыми лицами, открытие российской стороной КПВВ, о разведении на новых участках и другое.
censor.net.ua
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