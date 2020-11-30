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Новости
Украина
30 ноября 20, 09:05
В Украине могут объявить локдаун с 24 декабря
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Владимиру Зеленскому стоит ожидать того, что власти не смогут повлиять на празднование Нового года и Рождества среди граждан, даже усилив карантинные ограничения до полного локдауна.

Украина продолжает ставить антирекорды по количеству новых случаев коронавируса. Во многих регионах ситуация уже является кризисной. Чтобы хотя бы немного разгрузить систему здравоохранения Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января.

Нардеп от партии "Слуга народа" Александр Дубинский отметил, что при введении жесткого карантина в стране придется остановить общественный транспорт.

Кроме того, собеседник "РБК.Украина" в Офисе президента отметил, что это только "один из вариантов".

"Каждый день вносятся коррективы. Нет единого обязательного дня ввода тотального локдауна", – сказал он.

Нардеп Роман Грищук сообщал, что школы и детские сады будут работать даже во время локдауна.

"Школы и дошкольные учебные заведения будут работать даже во время локдауна. Их работа будет происходить в штатном режиме с плановыми каникулами. Есть рекомендации Минобразования - идти на карантин, если в группе или учебном заведении есть случаи заражения COVID-19", - заявил он.

COVID-19 в Украине сейчас

По состоянию на 29 ноября было зафиксировано 12978 новых случаев коронавирусной болезни  в Украине. В частности, заболели 599 детей и 408 медработников. И пока в Украине с каждым днем продолжают фиксировать все больше случаев заболевания коронавирусом - люди умирают от его осложнений и банальной нехватки кислорода. 

Отметим, что по состоянию на 28 ноября показатели числа умерших и заболевших с начала пандемии COVID-19 в Украине перешагнули за круглые отметки: уже более 700 тысяч человек заразились, в то время как от осложнений скончались уже более 12 тысяч украинцев. Кроме того,  COVID-19 болеют все больше молодых людей. По состоянию на ноябрь половина людей с тяжелым течением COVID-19 молодого возраста.

Вероятность введения полного лондауна

О планах по введению жесткого карантина ранее рассказывали источники "Телеграфа", которые отмечали, что его введут "с вероятностью в 99,9%". 

Позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал о том, что новый карантин будет не похожим на тот, который украинцы пережили весной 2020 года. По его словам, речь идет о неком "интеллектуальном локдауне".

Планы правительства ввести "интеллектуальный" локдаун наделали шуму в сети
Финансовый аналитик Сергей Фурса в комментарии "Телеграфу" высказал мнение, что локдаун может помочь Украине пережить пандемию коронавируса с минимальными человеческими потерями, однако для этого власть должна договориться об финансовой помощи.

Оджнако украинским властям и президенту Украины Владимиру Зеленскому в частности, стоит ожидать того, что они не смогут повлиять на празднование Нового года и Рождества среди граждан, даже усилив карантинные ограничения до полного локдауна.Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
telegraf.com.ua
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