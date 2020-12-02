Новый скандал с венграми в Закарпатье

Отношения Украины и Венгрии вновь напряжены. Сначала ряд венгерских политиков и чиновников открыто агитировали за провенгерскую партию на Закарпатье на местных выборах в Украине, нарушая тем самым украинские законы. А министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто и вовсе в день местных выборов в Украине написал пост в Facebook, где открыто поддержал Партию венгров Украины.

Министерство иностранных дел Украины вручило ноту протеста послу Венгрии из-за незаконной агитации. Но просто агитацией дело не закончилось.

Чьи депутаты?

В Интернете опубликовали видео, на котором депутаты Сюртовской ОТО Закарпатской области вместе с председателем громады после присяги поют венгерский гимн.

После этого инцидента нардеп от Слуги народа Александр Качура заявил, что уже направил обращение в СБУ. Он также подтвердил информацию о том, что депутаты действительно пели гимн Венгрии.

Служба безопасности Украины сообщила о начале проверки информации о возможных признаках противоправной деятельности в действиях депутатов.

Но глава Сюртовской громады Арпад Пушкарь заявил, что ничего странного в исполнении венгерского гимна украинскими депутатами не видит.

"Сразу после того, как приняли присягу, все мы, в том числе и я, спели сначала украинский гимн. А после этого уже спели венгерский. У нас на территории большинство венгров проживает. Никогда с этим не было никаких проблем, а теперь непонятно чего такие вопросы поднимают ", - заявил Пушкарь.

Обыски

Аккурат с появлением истории с гимном стало известно, что СБУ провела обыски в одной из закарпатских организаций по подозрению в сепаратизме и пропаганде так называемой Великой Венгрии. Ее политическая идея, в частности, предусматривает восстановление границ страны в пределах, которые были до Первой мировой войны.

«Изучается возможное вмешательство во внутренние дела нашего государства и причинение вреда государственной безопасности Украины из-за фейкового распространения действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные регионы нашей страны», — говорится в сообщении СБУ.