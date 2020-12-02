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Новости
Украина
1 декабря 20, 22:36
Новый скандал с венграми в Закарпатье
венгры
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СБУ проверит депутатов Сюртовской ОТО на Закарпатье, которые после присяги исполнили гимн Венгрии.
СБУ проверит депутатов Сюртовской ОТО на Закарпатье, которые после присяги исполнили гимн Венгрии.

Отношения Украины и Венгрии вновь напряжены. Сначала ряд венгерских политиков и чиновников открыто агитировали за провенгерскую партию на Закарпатье на местных выборах в Украине, нарушая тем самым украинские законы. А министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто и вовсе в день местных выборов в Украине написал пост в Facebook, где открыто поддержал Партию венгров Украины.

Министерство иностранных дел Украины вручило ноту протеста послу Венгрии из-за незаконной агитации. Но просто агитацией дело не закончилось.

Чьи депутаты?

В Интернете опубликовали видео, на котором депутаты Сюртовской ОТО Закарпатской области вместе с председателем громады после присяги поют венгерский гимн.

После этого инцидента нардеп от Слуги народа Александр Качура заявил, что уже направил обращение в СБУ. Он также подтвердил информацию о том, что депутаты действительно пели гимн Венгрии.

Служба безопасности Украины сообщила о начале проверки информации о возможных признаках противоправной деятельности в действиях депутатов.

Но глава Сюртовской громады Арпад Пушкарь заявил, что ничего странного в исполнении венгерского гимна украинскими депутатами не видит.

"Сразу после того, как приняли присягу, все мы, в том числе и я, спели сначала украинский гимн. А после этого уже спели венгерский. У нас на территории большинство венгров проживает. Никогда с этим не было никаких проблем, а теперь непонятно чего такие вопросы поднимают ", - заявил Пушкарь.

Обыски

Аккурат с появлением истории с гимном стало известно, что СБУ провела обыски в одной из закарпатских организаций по подозрению в сепаратизме и пропаганде так называемой Великой Венгрии. Ее политическая идея, в частности, предусматривает восстановление границ страны в пределах, которые были до Первой мировой войны.

«Изучается возможное вмешательство во внутренние дела нашего государства и причинение вреда государственной безопасности Украины из-за фейкового распространения действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные регионы нашей страны», — говорится в сообщении СБУ.

На фотографиях, которые опубликовала СБУ, есть логотип Венгерской культурной ассоциации Закарпатья (KMKSZ). На местных выборах в Украине глава МИД Венгрии Петер Сийярто агитировал голосовать за партию с одноименным названием - Партия венгров Украины – KMKSZ.

Еще одно видео

На фоне этих скандалов в соцсетях распространили видео, на котором неизвестный, стоящий на фоне знака Берегово с флагом Правого сектора, угрожает жителям Закарпатья, выступающих за так называемую венгерскую автономию.

«Мы знаем каждого, кто из вас получил паспорт, получает гранды от мадьяр. Помните, мы придем к вам», — заявил мужчина в маске.

На провокационный ролик отреагировал министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Украинское государство будет жестко преследовать нацистов и экстремистов, которые рядятся в патриотов и несут угрозу нашим гражданам. Провокаторы, которые угрожают украинцам венгерского происхождения — это враги государства. Приложим все усилия, чтобы их разоблачить и наказать», — заверил Аваков.

При этом он высказал предположение, что к этой провокации могут быть причастны «спецслужбы враждебной страны».

 Национальная полиция Украины начала уголовное производство после публикации видео с угрозами.


Ответ Венгрии

Венгры традиционно принялись пугать Украину проблемами с НАТО. Сийярто уже отреагировал на инцидент с обыском, заявив, что действия украинских властей по отношению к закарпатским венграм недопустимы, и вызвал посла Украины в Венгрии. По его мнению, Украина пытается обострить отношения.

Венгрия намерена пожаловаться на действия украинских правоохранителей на встрече с членами НАТО 1 декабря.

Сийярто пообещал встретиться с ответственным по вопросам НАТО, чтобы снова обсудить блокирование членства Украины в альянсе.
Korrespondent
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