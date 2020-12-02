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Новости
Украина
2 декабря 20, 11:26
55% украинцев выступают против введения локдауна, 42% - за
локдаун
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58% украинцев поддерживают введение локдауна на новогодние праздники, 40% - против этого.
Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".

Поддержка внедрения "жесткого карантина" (локдауна) выросла с 36% до 42%, а количество противников уменьшилось с 61% до 55%.

Аналогично, выросло количество респондентов (с 55% до 58%), которые считают, что распространение коронавируса в результате локдауна уменьшится. При этом, 58% поддерживают введение локдауна на новогодние праздники (40% - против этого).

Опрос проводился 28-30 ноября. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Источник: https://censor.net/
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