55% украинцев выступают против введения локдауна, 42% - за

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".





Поддержка внедрения "жесткого карантина" (локдауна) выросла с 36% до 42%, а количество противников уменьшилось с 61% до 55%.





Аналогично, выросло количество респондентов (с 55% до 58%), которые считают, что распространение коронавируса в результате локдауна уменьшится. При этом, 58% поддерживают введение локдауна на новогодние праздники (40% - против этого).





Опрос проводился 28-30 ноября. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.



