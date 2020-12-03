Из-за скандала между Украиной и Венгрией возможны провокации

Военный обозреватель Александр Коваленко, более известный как блогер под ником "Злой одессит" уверен, что обострение, возникшее недавно в отношениях Украины и Венгрии, может перерасти в кровавые разборки, если на Закарпатье, например, "при невыясненных обстоятельствах погибнет некий этнический венгр".

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"....Ну, или, для разнообразия, цыган. За такой мелочью аффилианты не постоят, а вот эффект будет как куда менее предсказуемый, так и куда более негативный, чем нынешние конвульсивные метания МИД Венгрии", - уверен он.

По этой причине Коваленко рекомендует не игнорировать жалобы министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Совет министров иностранных дел ОБСЕ, хотя там на него "уже смотрят как на горе луковое".

"Все эти смешки в адрес неловких попыток венгерского правительства, под четким присмотром российских “благодетелей”, создать вопиющий прецедент на Закарпатье, не должны заводить в заблуждение", - добавил политический обозреватель, комментируя отказ ОБСЕ ввести мониторинговую миссию на Закарпатье по просьбе Сийярто.









Как сообщалось ранее, пограничники Украины развернули на границе венгерского политика Иштвана Грежу, которому запрещен въезд в Украину из-за вмешательства правительства Венгрии в местные выборы.





Из-за этого Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште Любовь Непоп.









Вчера, 1 декабря МИД Украины вызвал "на ковер" венгерского посла Иштвана Ийдярто из-за недавних угроз в адрес венграм Закарпатья, а также исполнения гимна депутатами Сюртовской ОТГ после присяги.







