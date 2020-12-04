Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.39
USD
28.29
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
4 декабря 20, 12:30
Минздрав назвал сроки введения жесткого карантина
карантин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Полный локдаун намерены ввести в первых числах января. Действовать новые ограничения должны три недели.
Полный локдаун в Украине введут с первых чисел января на три недели. Об этом на брифинге в пятницу, 4 декабря, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в Украине не будут вводить жесткий карантин до конца декабря, поскольку сейчас медицинская система выдерживает нагрузку.

"Эпидемиологические показатели позволят нам сказать, что у нас нет необходимости вводить тотальный карантин до конца декабря. Еще раз подчеркиваю, наша медицинская система выдерживает", - сказал он.

При этом, как рассказал Степанов, введение жесткого карантина в январе позволит подготовиться к сезонному прыжку заболеваемости гриппом и максимально разгрузить медицинскую систему Украины.

"Опираясь на медицинские показатели мы будем предлагать плановый жесткий карантин, начиная с первых дней января. продолжительность должна быть в течение трех недель", - заявил министр.

Напомним Кабмин решил, каким будет карантин в Украине. Правительство не будет продлевать карантин выходного дня, а по всей стране будут действовать ограничения "оранжевой" зоны.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Мэр Ивано-Франковска: локдаун в Украине введут в декабре
В Грузии - полный локдаун: какие ограничения ввели
Новый локдаун ударит по ВВП и валютному курсу
МИД: Украине нужно больше учений НАТО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ФОПам дадут по восемь тысяч гривен
noimageВ Кабмине объяснили перенос встречи Украина-ЕС
noimageШмыгаль подтвердил планы Минздрава по локдауну
noimageФСБ РФ заявила о перестрелке на границе с Украиной
noimageЦентр Киева перекрыли протестующие
Лента новостей