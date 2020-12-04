Минздрав назвал сроки введения жесткого карантина

Полный локдаун в Украине введут с первых чисел января на три недели. Об этом на брифинге в пятницу, 4 декабря, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.





По его словам, в Украине не будут вводить жесткий карантин до конца декабря, поскольку сейчас медицинская система выдерживает нагрузку.





"Эпидемиологические показатели позволят нам сказать, что у нас нет необходимости вводить тотальный карантин до конца декабря. Еще раз подчеркиваю, наша медицинская система выдерживает", - сказал он.





При этом, как рассказал Степанов, введение жесткого карантина в январе позволит подготовиться к сезонному прыжку заболеваемости гриппом и максимально разгрузить медицинскую систему Украины.





"Опираясь на медицинские показатели мы будем предлагать плановый жесткий карантин, начиная с первых дней января. продолжительность должна быть в течение трех недель", - заявил министр.





Напомним Кабмин решил, каким будет карантин в Украине. Правительство не будет продлевать карантин выходного дня, а по всей стране будут действовать ограничения "оранжевой" зоны.



