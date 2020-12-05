Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.39
USD
28.29
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
4 декабря 20, 21:39
Зеленский о введении локдауна в новом обращении (видео)
локдаун
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Зеленский пообещал, что о локдауне украинцев предупредят заранее.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, будет ли локдаун в январе 2021 года. 

Об этом говорится в его видеообращении, размещенном в соцсети Facebook. 

"Давайте честно, избежать локдауна будет очень сложно, его вероятность в январе существует и она не маленькая. Но я поручил правительству на следующей неделе сообщить вам преждевременно, детально и четко когда будет локдаун, какой его четкий формат, исчерпывающий перечень всех карантинных мероприятий. Так что ни для кого это не будет сюрпризом", - сказал Зеленский. 


Также он сообщил, что о датах введения локдауна будет сообщено не за неделю, как установлено законодательством, а намного раньше. 

Зеленский также подчеркнул, что ужесточение карантинных мер не приведет к закрытию государственных границ на въезд и выезд. 

Как сообщалось ранее, все больше украинцев поддерживают ужесточение карантинных мер в Украине. 
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Если 95% людей будут носить маски, локдауны будут не нужны
Мэр Ивано-Франковска: локдаун в Украине введут в декабре
Фурса: Локдаун может спасти Украину, но при одном условии
В Грузии - полный локдаун: какие ограничения ввели
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
По Крыму к админгранице везли зенитные установки. ФОТО
noimageФОПам дадут по восемь тысяч гривен
noimageВ Кабмине объяснили перенос встречи Украина-ЕС
noimageШмыгаль подтвердил планы Минздрава по локдауну
noimageФСБ РФ заявила о перестрелке на границе с Украиной
Лента новостей