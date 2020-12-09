Даты полного локдауна нет, сегодня Кабмин не определится

Об этом сообщили три собеседника #Букв в Правительстве.





Вместе с тем член Кабмина подтвердил, что Правительство рассматривает возможность ввести карантин с 8 по 23 января. Ранее такой датой было 24 декабря и 23 января.





В проекте постановления, который обнародовал сайт Lb.ua, речь идет об ограничении работы кафе, баров, ресторанов, салонов красоты, фитнес-центров, торгово-развлекательных заведений и проведения массовых культурных мероприятий.





Ранее министр охраны Украины Максим Степанов заявил, жесткий карантин в Украине вряд ли будет введен 2 января. Министр напомнил, что правительство должно объявить свой план действий по введению жесткого карантина в среду, 9 декабря.



