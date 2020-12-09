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Новости
Украина
9 декабря 20, 11:55
Даты полного локдауна нет, сегодня Кабмин не определится
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Окончательной даты полного локдауна в Украине нет, и сегодня Кабинет Министров с ней не определится.
Об этом сообщили три собеседника #Букв в Правительстве.

Вместе с тем член Кабмина подтвердил, что Правительство рассматривает возможность ввести карантин с 8 по 23 января. Ранее такой датой было 24 декабря и 23 января.

В проекте постановления, который обнародовал сайт Lb.ua, речь идет об ограничении работы кафе, баров, ресторанов, салонов красоты, фитнес-центров, торгово-развлекательных заведений и проведения массовых культурных мероприятий.

Ранее министр охраны Украины Максим Степанов заявил, жесткий карантин в Украине вряд ли будет введен 2 января. Министр напомнил, что правительство должно объявить свой план действий по введению жесткого карантина в среду, 9 декабря.

Источник: https://bykvu.com/
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