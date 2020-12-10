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Новости
Украина
10 декабря 20, 12:33
"Отпускные" будут считать по-новому
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Тем, кто решил отправиться в отпуск зимой, следует помнить, что изменился порядок начисления отпускных.
Эта сумма вычислялась от средней зарплаты. Теперь изменения касаются и наемных работников физических лиц-предпринимателей.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 9 декабря.

Принятое накануне постановление используют для привлечения суммы, которую получает работник во время отпуска или как компенсацию за "недогулянный" отпуск.

Изменились следующие пункты:

- действие постановления отныне распространяется и на наемных работников ФЛП – ранее распространялось только на работников предприятий и организаций;
- предлагается учитывать все виды отпусков – ранее учитывался только ежегодный оплачиваемый отпуск;
- устраняется ряд дискриминационных подходов;
- упрощается подход при повышении должностных окладов – отменяется механизм корректировки выплат.

Источник: https://ukranews.com/
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