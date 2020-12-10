"Отпускные" будут считать по-новому

Эта сумма вычислялась от средней зарплаты. Теперь изменения касаются и наемных работников физических лиц-предпринимателей.





Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 9 декабря.





Принятое накануне постановление используют для привлечения суммы, которую получает работник во время отпуска или как компенсацию за "недогулянный" отпуск.





Изменились следующие пункты:





- действие постановления отныне распространяется и на наемных работников ФЛП – ранее распространялось только на работников предприятий и организаций;

- предлагается учитывать все виды отпусков – ранее учитывался только ежегодный оплачиваемый отпуск;

- устраняется ряд дискриминационных подходов;

- упрощается подход при повышении должностных окладов – отменяется механизм корректировки выплат.



