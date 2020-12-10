Дело Шеремета: Антоненко оставили в СИЗО еще на два месяца

Шевченковский районный суд Киева оставил еще на два месяца в СИЗО подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко. Он находится под стражей уже год, пишет УП.

Двух других подозреваемых, врача Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь, оставили под круглосуточным домашним арестом до 7 февраля 2021 года и под залогом, соответственно.

Прокурор настаивал, что подозреваемые в убийстве журналиста могут укрываться от суда и давить на свидетелей.

Адвокаты Антоненко подали собственное ходатайство, попросив изменить арест музыканта на личное обязательство. Но суд его не удовлетворил.

Адвокаты Кузьменко требовали разрешить ей снять электронный браслет и отменить круглосуточный домашний арест, чтобы восстановить ее право на работу, сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

Напомним, суд отказал в допросе Зеленского по делу Шеремета. Защита хотела допросить ряд топ-чиновников, потому что им якобы известны материалы дела и обстоятельства преступления.

Ранее сообщалось, что суд отстранил одного из присяжных по делу Шеремета.