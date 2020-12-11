Локдаун в Украине могут ввести раньше

В Украине жесткий карантин могут объявить раньше 8 января, если ситуации с распространением коронавируса будет ухудшаться, заявил глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Верховной Рады Михаил Радуцкий.





"Никто не говорит, что это будет именно 8 января. Если ситуация будет ухудшаться, правительство за семь дней может предупредить о других датах... Никто не будет ждать 8 января. Я думаю, 8 января будет тем пиковой нагрузкой. Новый год даст увеличение, мы от этого не денемся", - сказал Радуцкий в эфире программы Право на власть телеканала 1+1.





Прогнозы говорят о том, что декабрь пройдет с показателями в пределах 16 тысяч случаев коронавируса в сутки, отметил он.



