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Новости
Украина
11 декабря 20, 10:56
Локдаун в Украине могут ввести раньше
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Кабмин сможет выбрать новую дату усиления карантина и предупредить об этом за неделю до его введения.
В Украине жесткий карантин могут объявить раньше 8 января, если ситуации с распространением коронавируса будет ухудшаться, заявил глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Верховной Рады Михаил Радуцкий.

"Никто не говорит, что это будет именно 8 января. Если ситуация будет ухудшаться, правительство за семь дней может предупредить о других датах... Никто не будет ждать 8 января. Я думаю, 8 января будет тем пиковой нагрузкой. Новый год даст увеличение, мы от этого не денемся", - сказал Радуцкий в эфире программы Право на власть телеканала 1+1.

Прогнозы говорят о том, что декабрь пройдет с показателями в пределах 16 тысяч случаев коронавируса в сутки, отметил он.

Источник: https://korrespondent.net/
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