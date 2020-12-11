Мэр Черкасс публично извинился перед Зеленским: видео

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко публично извинился перед президентом Украины Владимиром Зеленским за противостояние между ними на первых этапах эпидемии коронавируса. Об этом Бондаренко сказал в видеообращении в Facebook.
"Мы должны забыть о противостоянии между мэром и президентом. На сегодняшний день я, как городской голова, хотел бы, в первую очередь, даже и поизвиняться перед президентом. За то, что я, в принципе, не себя отстаивал, а жителей города", – сказал мэр.
Бондаренко сказал, что он "горячий, но искренний" человек. "Господин президент, я хотел бы извиниться официально. Наша задача – совместно работать на Украину", – добавил Бондаренко.