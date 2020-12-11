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Новости
Украина
11 декабря 20, 18:08
Мэр Черкасс публично извинился перед Зеленским: видео
Бондаренко
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Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко публично извинился перед Зеленским, который назвал его "бандитом" во время карантина.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко публично извинился перед президентом Украины Владимиром Зеленским за противостояние между ними на первых этапах эпидемии коронавируса. Об этом Бондаренко сказал в видеообращении в Facebook.

"Мы должны забыть о противостоянии между мэром и президентом. На сегодняшний день я, как городской голова, хотел бы, в первую очередь, даже и поизвиняться перед президентом. За то, что я, в принципе, не себя отстаивал, а жителей города", – сказал мэр.

Бондаренко сказал, что он "горячий, но искренний" человек. "Господин президент, я хотел бы извиниться официально. Наша задача – совместно работать на Украину", – добавил Бондаренко.

В мае между Зеленским и Бондаренко случился конфликт из-за решения мэра не подчиняться распоряжениям Кабмина о действии карантина. 

20 мая Зеленский упомянул о 19 уголовных делах против Бондаренко и заявил: "Я за один стол с такими бандитами не сяду". 

27 мая стало известно, что Бондаренко подал на Зеленского в суд с требованием возмещения морального ущерба. Печерский суд решил, что слова Зеленского не содержат заведомо ложной информации или чрезмерного оценочного суждения и отказал в удовлетворении иска. Бондаренко подал апелляцию. 

25 ноября Киевский апелляционный суд подтвердил решение Печерского суда. 
liga.net
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