Родился, потерпел, умер - жизнь глазами самих украинцев

Не открою ни для кого секрет, если скажу, что на одни и те же вещи можно смотреть совершенно по-разному. Согласитесь: для кого-то весна – это рождение жизни, а для кого-то неожиданные грозы и резкая смена погоды, для кого-то лето – это возможность зарядиться солнечной энергией, а для кого-то - невыносимое пекло, для кого-то осень - это самая красивая пора года, а для кого-то - грязь и серость, для кого-то зима - это Новый год и Рождество, а для кого-то - гололед и слякоть. И в последние годы все заметнее, что людей из второй группы, живущих, можно сказать, в хроническом негативе, становится все больше и больше. Снижение доходов, потеря работы, рост тарифов, вести с коронавирусного фронта- все это оптимизма нам не добавляет.

О том, что эмоциональное состояние наших сограждан оставляет желать лучшего, рассказали и результаты социологического опроса, проведенного компанией Research & Branding Group. Оказалось, что на сегодня 41% жителей страны ощущают преимущественно негативные эмоции, в то время как 49% - позитивные.

Авторы опроса отмечают, что лучшее соотношение положительных и отрицательных эмоций отмечалось в сентябре прошлого года, когда число тех, кто испытывал преимущественно положительные эмоции, вдвое превышало число тех, кто "негативит". Через год, в сентябре нынешнего года, количество первых и вторых сравнялось, а в октябре 2020-го число тех, кто испытывает преимущественно негативные эмоции, даже превысило число тех, кто в целом настроен на позитив.

Существенные различия в эмоциональном состоянии украинцев проявляются в возрастном разрезе. Так, среди молодых людей положительно настроенных гораздо больше, чем тех, кто преимущественно настроен на негативные эмоции. Среди сорокалетних также отмечается незначительное преимущество положительно настроенных граждан, тогда как в возрасте 50+ уже несколько преобладают те, кто в основном испытывают негативные эмоции. Что касается представителей старшего поколения в возрасте 60 и старше, то большинство из них живут в постоянном негативе.

На эмоциональное состояние человека влияет множество факторов - внутренних и внешних, объективных и субъективных. Их совокупность можно обобщить таким понятием, как "жизненная ситуация".

Как показало исследование, более половины украинцев (52%) на сегодня характеризуют свою жизненную ситуацию как "жить тяжело, но можно терпеть", тогда как каждый третий (32%) считает, что "терпеть нынешнее тяжелое положение уже невозможно". Оказалось, что лишь каждый девятый житель Украины может сказать о себе "все хорошо и есть, на что жить", в то время как каждый двадцатый вообще не смог охарактеризовать свою текущую жизненную ситуацию.

Различия в восприятии своей жизненной ситуации наиболее проявлены в зависимости от возраста и местности проживания опрошенных. Так, среди молодых людей сравнительно больше тех, кто считает, что "все хорошо и можно жить", а меньше всего таких среди украинцев в возрасте старше 50 лет. Соответственно, тех, для кого "терпеть нынешнее тяжелое положение уже невозможно", больше всего среди старшей возрастной категории 60+.

Также заметно больше тех, у кого "все хорошо и можно жить" среди жителей областных центров, чем среди жителей других населенных пунктов, тогда как среди сельских жителей больше тех, для кого "терпеть нынешнее тяжелое положение уже невозможно".

Аналитики Research & Branding Group поясняют: защитные механизмы человеческой психики обычно активизируются как реакции на негативные, неприятные эмоции. Вместе с тем именно эти защитные механизмы препятствуют продуктивному стилю жизни, тормозят динамику его проявлений. Если взглянуть на ситуацию шире, то можно констатировать, что эмоции, которые переживают люди, обусловливают вектор развития общества, определяют его потенциал и, в конечном итоге, потенциал и конкурентоспособность целой страны.

Со стороны может показаться, что до тех пор, пока украинская молодежь находится на относительном позитиве, нашей конкурентоспособности ничто не угрожает. А что касается стариков, то в нашей стране к ним уже привыкли относиться как к ненужному балласту, и, к сожалению, в последние годы ситуация только усугубляется.

Но на самом деле здесь все не так просто. Человек так устроен, что любую ситуацию склонен примерять на себя, поэтому даже те, у кого сегодня "все хорошо", периодически задумываются, что их ждет в этой стране, когда они перейдут черту в 50 и, тем более, 60 лет. В то время как в развитых странах жизнь на пенсии "только начинается", в нашей стране она для многих заканчивается и начинается борьба за выживание.

Поэтому не исключено, что нынешний позитив сегодняшних 20-30-летних обусловлен вовсе не ожиданием светлого будущего в Украине. Вполне возможно, что они надеются в скором времени изменить свою жизнь и навсегда уехать из страны, для которой они совсем скоро станут тем самым ненужным балластом.