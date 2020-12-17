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Украина
17 декабря 20, 12:18
Харьковом временно будет руководить глава совета
Кернес и Терехов
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После смерти Кернеса должны назначить перевыборы мэра. До тех пор его функции будет исполнять глава горсовета.
После смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса функции городского головы будет исполнять секретарь местного совета Игорь Терехов. Об этом сообщила глава гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, пишет РБК-Украина в четверг, 17 декабря.

"Если умер городской глава - его функции исполняет секретарь местного совета. Так как есть секретарь - он будет выполнять функции городского главы до назначения внеочередных местных выборов Верховной Радой Украины", - сказала она.

При этом Айвазовская отметила, что сроки относительно назначения внеочередных местных выборов законодательством не устанавливаются, но есть примеры областных центров, когда 3-4 года находились по сути в статусе без городского главы и эти функции выполнялись секретарем.

"Сегодня ночью ушел мой друг, Человек бесконечно влюбленный в свой Харьков, на возрождение которого он работал и днем и ночью последние 16 лет. Человек, который из серого и ветхого Харькова сделал город, в который едут со всей Украины за красотой, опытом управления, и за многим другим. Не скажу сейчас ничего ни о дне похорон, ни об их месте - этот вопрос мы будем решать в ближайшие часы", - прокомментировал Терехов смерть Кернеса.

Источник: https://korrespondent.net/
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