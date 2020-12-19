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Украина
19 декабря 20, 10:16
День Святого Николая: что нужно сделать?
День Святого Николая
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Уже в эту субботу, 19 декабря, православная церковь будет чтить память Николая Чудотворца

19 декабря, православная церковь будет чтить память Николая Чудотворца. Праздник установлен в память святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских. Он является одним из самых почитаемых христианских святых. В этот святой день советуют выполнить несколько дел.

В этот день верующие люди должны обязательно сходить в церковь и помолиться. 19 декабря лучше всего начать с утренней службы.

Следуя примеру Николая Чудотворца, в этот день необходимо помогать близким, раздавать милостыню, но не афишировать это.

Согласно народной традиции, в День Святого Николая кладут под подушку подарки, чаще всего это сладости: конфеты, шоколад, пряники. Подарки нужно положить ночью, чтобы утром человек проснулся и нашел под подушкой презент от Николая.

Наши предки всегда веселились в День Николая, устраивали гулянья, накрывали пышный стол, приглашали гостей. Это веселый праздник, поэтому 19 декабря нужно проводить в радости и веселье.

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