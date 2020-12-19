В Украине вступили в силу новые карантинные ограничения

Эти ограничения Кабмин принял на внеочередном заседании 9 декабря. Они запрещают:





— Проведение в учебных заведениях массовых мероприятий с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей.

— Проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания банкетов и публичных мероприятий.

— Прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т.д., если в залах присутствует более одного человека на 10 кв. метров.

— Работу заведений общественного питания с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00. В новогоднюю ночь работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00.

— Религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 кв. метров; на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.













Помимо этих ограничений сохраняются запреты, которые действовали в оранжевой зоне. Среди них — нельзя находится в общественном месте без маски и документов, в общественном транспорте можно перевозить пассажиров только по количеству сидячих мест. Подробнее на картинке.





Напомним, с 8 по 24 января в Украине вводят локдаун. В усиленный карантин будет запрещена работа школ и университетов, кафе, ресторанов и других заведений общественного питания, работа ТРЦ, фитнес-центров, кинотеатров, рождественских ярмарок и прочее.











