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Новости
Украина
20 декабря 20, 09:04
В Украине выявили более 8300 заболевших на COVID-19
COVID-19
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За все время эпидемии в Украине зафиксировали 964 448 заболевшего, 581 162 выздоровевших и 16 585 умерших

За вчера, 19 декабря, в Украине выявили 8325 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее – 11 742). Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего новых заболевших было в Одесской (814), Киеве (756), Запорожской (675), Киевской (592) и Харьковской (520) областях. 

За сутки выздоровели 6626 человек (днем ранее – 13 314), умерли 116 больных (213), госпитализированы 3037 пациентов (2865).

Было сделано 39 941 тестов (днем ранее – 60 089). Основным методом ПЦР провели 32 234 тестирований. Методом ИФА, который выявляет и переболевших, сделали 7707 тестов.



За все время эпидемии в Украине зафиксировали 964 448 заболевшего, 581 162 выздоровевших и 16 585 умерших.

15 декабря Степанов заявил, что Украина рассчитывает получить первые дозы вакцины от коронавируса уже в феврале 2021 года. 16 декабря Минобразования рекомендовало школам объявить каникулы на время январского карантина.
liga.net
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