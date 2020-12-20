В Украине выявили более 8300 заболевших на COVID-19

За вчера, 19 декабря, в Украине выявили 8325 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее – 11 742). Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего новых заболевших было в Одесской (814), Киеве (756), Запорожской (675), Киевской (592) и Харьковской (520) областях.

За сутки выздоровели 6626 человек (днем ранее – 13 314), умерли 116 больных (213), госпитализированы 3037 пациентов (2865).

Было сделано 39 941 тестов (днем ранее – 60 089). Основным методом ПЦР провели 32 234 тестирований. Методом ИФА, который выявляет и переболевших, сделали 7707 тестов.









За все время эпидемии в Украине зафиксировали 964 448 заболевшего, 581 162 выздоровевших и 16 585 умерших.