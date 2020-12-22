День зимнего солнцестояния: что нельзя делать 21 декабря

"Апостроф" рассказывает о ряде астрономических событий, которые состоятся 21 декабря, а также о верованиях, традициях и приметах, связанных с Днем зимнего солнцестояния.





В 2020 году в день зимнего солнцестояния 21 декабря состоятся несколько событий:

- начало астрономической зимы;

- переход Солнца в зенит в знаке Козерога;

- начало увеличения продолжительности светового дня;

- восход и заход Солнца в крайних южных точках;

- самый короткий день года и самая длинная ночь года;

- соединение Сатурна и Юпитера, которое известно под названием "Вифлеемская звезда".





День зимнего солнцестояния считается опасным временем, когда злые силы ходят по земле. В это время наши предки защищались от зла с помощью обрядов, мастерили обереги и вели себя осторожно, чтобы случайно не навлечь беду. Так, славяне в этот день отмечали Коляду (рождественский Сочельник). Также в эти дни было принято гадать, проводились молодежные игры.





После захода солнца на главной площади поселения принято было разводить большой костер. Считалось, что это поможет родиться новому солнцу. Дома украшали еловыми ветками - наши предки считали, что в День солнцестояния появляются злые духи, которые приходят, чтобы насытиться живой энергией, а запах хвои их отпугивает.





В этом году в День зимнего солнцестояния также будет большое соединение Сатурна и Юпитера - ближайшее сочетание этих планет за последние 800 лет. Из-за этого астрологического события можно ожидать срыва планов, потери мотивации.





Что можно и нельзя делать 21 декабря





В день зимнего солнцестояния 21 декабря не стоит переутомляться, браться за сложные дела и задачи.





Этот день можно назвать тяжелым психологически - из-за недостатка солнечного света человеку сложнее просыпаться утром, многие люди испытывают в декабре вялость и беспричинную усталость, особенно в день солнцестояния.





Астрологи настоятельно советуют не начинать в этот день новых важных дел и не рисковать финансово. Каждое решение желательно принимать максимально взвешенно и осторожно.





В давние времена наши предки от бед защищались с помощью огня, разжигая большие костры. В современном мире с этой целью можно использовать свечи красного и оранжевого цветов.





Приметы в день зимнего солнцестояния





- в день зимнего солнцестояния можно увеличить урожай, если потрясти фруктовые деревья;

- в день зимнего солнцестояния злые духи разгуливают по земле. От них можно защититься, если по всему дому развесить обереги и хвойные ветви;

- в этот день любое желание сбудется, если верить в это и не причинять никому зла;

- на зимнее солнцестояние в доме должно быть чисто, иначе нечисть на порог ступит и жизни не даст;

- в этот день можно избавиться от всех напастей, если выбросить весь мусор, а также сжечь символический список того, что нужно оставить в прошлом;

- тем, кто в этот день грустит и печалится, грозят неприятности. Наши предки верили, что затеянный в этот день спор, конфликт или драка выльются проблемами на весь год.







