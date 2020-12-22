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Новости
Украина
22 декабря 20, 20:58
Новый руководитель ГФС пообещал ликвидацию теневых схем
Вадим Мельник
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Вадим Мельник отметил, что видит потенциал службы и считает, что именно ГФС должна стать высокопрофессиональным специальным органом в системе министерства финансов

Сегодня первый заместитель Министра финансов Украины Денис Улютин представил личному составу Государственной фискальной службы нового руководителя. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

По словам Улютина, главная задача руководителя ДФС — сохранить профессиональные кадры, которые должны обеспечить основную функцию — раскрытие финансовых преступлений.

"Я надеюсь в тесном сотрудничестве с налоговой, таможенной службами и министерством финансов мы максимально переведем бизнес в легальную плоскость и обеспечим наполнение бюджета", — рассказал Улютин.

В свою очередь, Вадим Мельник отметил, что видит потенциал службы и считает, что именно ГФС должна стать высокопрофессиональным специальным органом в системе министерства финансов.

"Наша служба должна стать главным правоохранительным органом, который будет отвечать за финансовую безопасность в государстве. Я много лет занимаюсь этим вопросом, поэтому четко осознаю проблемы, которые существуют в службе и вызовы, стоящие перед нами. Это, в первую очередь, борьба с теневой экономикой. Мы должны активизировать работу по налаживанию взаимодействия как внутри подразделения, так и с другими структурами, упорядочить нормативную базу и улучшить уровень обеспечения сотруднико ", — резюмировал руководитель ГФС в своем выступлении.

Вадим Мельник имеет более 16 лет опыта финансовых расследований.
До 2013 года возглавлял управление по расследованию особо важных дел. Работал в Министерстве доходов и сборов.

В 2014 году назначен заместителем начальника Главного следственного управления финрасследований ГФС, позже — возглавил это управление.
С 2016 года занимался преподавательской и научной деятельностью. В качестве эксперта принимал участие в разработке концепции по созданию единого правоохранительного органа в сфере борьбы с экономическими преступлениями, которая легла в основу законопроекта о создании Бюро экономической безопасности.

Напомним, ранее Кабинет министров на своем внеочередном заседании поддержал кандидатуру Вадима Мельника на должность председателя ГФС.
Delo
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