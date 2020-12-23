В Украине более 10 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

В Украине продолжают ежедневно фиксировать тысячи новых случаев COVID-19. Утром среды в стране зафиксировали еще свыше 10 тысяч новых заболевших коронавирусом.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
"10 136 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 23 декабря 2020 года. В частности, заболели 537 детей и 422 медработника.", - говорится в сообщении.
Кроме того, 20 декабря:
госпитализированы - 2 979 человек;
летальных случаев - 275;
выздоровели - 15 372 человека.
Отмечается, что общее число случаев COVID-19 в стране составляет 989 642.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1381), Запорожской (887), Киевской (809), Одесской (792) и Харьковской (591) областях.
Данные по областям:
Киев – 103 663 заболевших (1 381 за сутки);
Запорожская – 49 341 (887);
Киевская – 54 831 (809);
Одесская – 66 295 (792);
Харьковская – 66 243 (591);
Черкасская – 35 938 (525);
Львовская – 57 906 (505);
Николаевская – 27 970 (491);
Днепропетровская – 54 625 (478);
Полтавская – 32 945 (439);
Черниговская – 27 723 (365);
Волынская – 31 490 (352);
Донецкая – 33 102 (342);
Ровенская – 39 251 (331);
Хмельницкая – 37 142 (302);
Ивано-Франковская – 42 300 (210);
Херсонская – 16 162 (189);
Луганская – 9 181 (187);
Сумская – 38 501 (180);
Черновицкая – 38 721 (166);
Житомирская – 36 975 (165);
Тернопольская – 32 738 (159);
Винницкая – 21 259 (114);
Закарпатская – 27 391 (88);
Кировоградская – 7 949 (88).