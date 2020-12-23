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Новости
Украина
23 декабря 20, 08:45
В Украине более 10 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
COVID-19
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Утром среды, 23 декабря, в Украине зафиксировали 10 136 новых случаев коронавируса.

В Украине продолжают ежедневно фиксировать тысячи новых случаев COVID-19. Утром среды в стране зафиксировали еще свыше 10 тысяч новых заболевших коронавирусом.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

"10 136 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 23 декабря 2020 года. В частности, заболели 537 детей и 422 медработника.", - говорится в сообщении.


Кроме того, 20 декабря:

госпитализированы - 2 979 человек;

летальных случаев - 275;

выздоровели - 15 372 человека.

Отмечается, что общее число случаев COVID-19 в стране составляет 989 642.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1381), Запорожской (887), Киевской (809), Одесской (792) и Харьковской (591) областях.

Данные по областям:

Киев – 103 663 заболевших (1 381 за сутки);

Запорожская – 49 341 (887);

Киевская – 54 831 (809);

Одесская – 66 295 (792);

Харьковская – 66 243 (591);

Черкасская – 35 938 (525);

Львовская – 57 906 (505);

Николаевская – 27 970 (491);

Днепропетровская – 54 625 (478);

Полтавская – 32 945 (439);

Черниговская – 27 723 (365);

Волынская – 31 490 (352);

Донецкая – 33 102 (342);

Ровенская – 39 251 (331);

Хмельницкая – 37 142 (302);

Ивано-Франковская – 42 300 (210);

Херсонская – 16 162 (189);

Луганская – 9 181 (187);

Сумская – 38 501 (180);

Черновицкая – 38 721 (166);

Житомирская – 36 975 (165);

Тернопольская – 32 738 (159);

Винницкая – 21 259 (114);

Закарпатская – 27 391 (88);

Кировоградская – 7 949 (88).
telegraf.com.ua
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