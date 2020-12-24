Как Харьков прощался со своим мэром

Похороны градоначальника Харькова прошли для нынешнего коронавирусного времени вроде бы слишком пафосно. Но никто не заставлял местных жителей выстраиваться в километровые очереди, чтобы просто поклониться ушедшему из жизни мэру. А они пришли, большей частью сами, сказать последнее "спасибо"…

Обычно резкий в своих высказываниях нардеп Александр Дубинский так прокомментировал похороны градоначальника Харькова: "Пусть в последний путь вас провожают люди так, как сегодня провожают Кернеса. Земля пухом". В свою очередь еще один не самый однозначный человек в украинском политикуме Олег Сенцов заметил: это похороны "совка", и не последние. Побывав на похоронах, мы пытались разобраться - где правда?









В день похорон в городе было морозно, минус 6. Не так много для зимы, но показатели градусника ушли на конкретную минусовую отметку резко, буквально за сутки. Из-за этого было особенно некомфортно. А люди все равно шли и шли. Выстаивая в очередях часами, чтобы всего лишь положить букет цветов или просто поклониться человеку, которого в этом городе не то чтобы идеализировали, но как минимум уважали. Не все, конечно, но абсолютное большинство.





Супружеская пара Андрей и Наталья только-только положили свои цветы к гробу усопшего. Рассказывают - чтобы попасть в театр, простояли на морозе почти два часа и несколько об этом не жалеют.

- Нас никто не заставлял приходить, я бизнесмен, жена домохозяйка. Мы ничем не обязаны Геннадию Адольфовичу, мы его просто очень сильно любим, настолько сильно, что простояли два часа на улице. Не думайте, мой бизнес никак с ним не связан, - говорит Андрей.

- Просто дань уважения человеку, - подхватывает его жена Наталья. - Мы живем в центре, видим, как город изменился, он менялся буквально на наших глазах. Начиная от обычного благоустройства и до красоты, которая вокруг.

Церемонию прощания супруги назвали очень достойной и признались, что были удивлены такому размаху.

Харьковчанин Владимир, который шел вслед за супругами, с их точкой зрения об организации похорон согласен.

- К сожалению, Геннадия Адольфовича при жизни я не знал, но сколько он сделал для города, учитывая даже его состояние, это заслуживает уважения. Он боролся до последних сил. Главное его достижение - это город Харьков: чистота, порядок, инфраструктура, парк Горького, - отметил в разговоре с "КП" в Украине" Владимир.

Со слезами на глазах от гроба отходила Лейла Мурзабекова. Она рассказывает: работает в хостеле и видит многих людей, которые приезжают в Харьков как туристы.

- Гости приезжали как из Украины, так и иностранцы. Иностранцы делали себе "украинское турне" - Львов, Киев, Харьков, Днепр, Одесса. Когда они попадали к нам, то рассказывали, что такого города больше нигде нет. Львов по-своему красив, но такой теплый, приветливый, чистый город - это Харьков. Даже украинцы всегда удивлялись. Например, почему у нас транспорт для пенсионеров бесплатный, во многих городах этого нет. Нас приучили не мусорить, я сама сейчас всегда ищу урну, никогда не брошу мусор на улице, вижу, что и люди так же, - рассказывает в фойе театра Лейла. - Вы должны понимать, что город развивался при сложной обстановке в стране, но все же развивался.

На вопрос о том, кого харьковчанка хотела бы видеть преемником Геннадия Кернеса, без раздумий называет имя Михаила Добкина. Объясняет, что он крепко в ее памяти связан с покойным мэром, ему она бы доверила город. Чуть подумав, добавляет: Игорь Терехов (нынешний исполняющий обязанности градоначальника) неплохо себя проявил в последние месяцы.

- Для нас, харьковчан, Кернес очень близкий и родной человек. Несмотря на головную боль и мигрень, я вышла из дома, хоть и поздно, чтобы прийти сюда. И так сделали многие. Встретила по пути знакомую, которая работает учительницей, она отпросилась, ее пропустили просто так. Знаете, к чужим, неродным людям так не ходят. Для нас сегодня очень печальный день. Говорят - кто будет лучшим мэром теперь? Я думаю, что лучше Кернеса будет только Кернес. Кто-то будет его замещать, но в такой мере любить свой город и нас, харьковчан, а мы были ему как дети, он считал нас своими детьми, вряд ли кто-то будет, - всхлипывает женщина.

В полиции Харьковской области посчитали, что с Геннадием Кернесом пришли проститься 110 тысяч человек. Если верить этим цифрам, то за одну минуту у гроба мэра проходили 245 человек. Пришли харьковчане и на кладбище. Еще за два часа до окончания прощания на улице Пушкинской вдоль стен кладбища собирался народ. Пенсионерка Татьяна Ильинична пришла на кладбище с цветами пешком, на костылях…

- Ничего страшного, не переживайте, я бы точно не выстояла в театр. Это же немыслимо - столько людей! Туда было нереально попасть. Выхода другого не было, очень соболезную семье, переживаю. Много людей, которые видели, что он сделал, и многие скорбят, потому что благодарны. Он перевернул все, никто до него так не занимался Харьковом, - говорит пенсионерка.

Чтобы дождаться выноса гроба, Татьяна Ильинична простояла на морозе, упираясь на костыли два часа, уходила в числе последних, когда похоронная служба оформила могилу и уложила на нее цветы.

Цветы, которые приносили на прощание в театр, на кладбище увозили "Газелями", они стеной здесь и останутся, пока не завянут.

Когда батюшка отпевал покойного перед обрядом погребения, в небо запустили салюты. Многим стало не по себе, ведь это символ праздника, а не скорби. Правда, заместитель мэра Светлана Горбунова-Рубан, говоря о том, что это не часть задумки и к траурному мероприятию не имело никакого отношения, сказала, мол, пусть и салют на похоронах, его жизнь была достойна фейерверка.



