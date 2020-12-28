Интерпол заявил о мошенничестве с вакцинами от коронавируса

Большой спрос на прививки от коронавируса может стать поводом для мошенничества. В сети уже были наблюдаются фиктивные объявления о продаже вакцин. Об этом сообщает DW.

- В связи с началом массовой вакцинации от коронавируса в ЕС Европол предупреждает о мошенничестве. Существует реальная опасность, что - преступники попытаются воспользоваться огромным спросом. Мошенники продают в сетях вакцины от коронавируса, но после оплаты покупателю отправляют подделку препарата, которая может опасна для здоровья или вовсе ничего не присылают, - заявил глава Европола Катрин де Болль.

Как отметила де Болль, правоохранителям нужно быть готовыми к случаям кражи вакцин от коронавируса. В Европоле уже идентифицировали регионы, где существует высокая вероятность таких преступлений.

- Во время первого локдауна банды нападали, к примеру, на транспорт, перевозящий защитные маски. Теперь такая опасность существует с вакциной, - подчеркнула она.

В связи с этим в Европоле предлагают правоохранителям европейских стран сотрудничать друг с другом, чтобы предотвратить кражу вакцины.

С 27 декабря во всех 27 странах Европейского Союза начнется массовая вакцинация от коронавируса. Препараты уже получили все государства. На сегодня ни в одной стране свободного доступна к покупке вакцин нет, официально приобрести препарат невозможно.