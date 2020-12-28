В Киеве от коронавируса умер известный врач

В Киеве от COVID-19 скончался заведующий инфекционной реанимации пятой городской больницы Александр Артемов. В реанимации он провел 60 дней. Об этом на своей странице в Facebook написала врач-инфекционист Ольга Голубовская.

"Александр Евгеньевич Артемов... Наш неизменный многолетний заведующий инфекционной реанимации сначала в Александровской больнице, затем - в 9 больнице, последние годы - 5 больница города Киева...", - сообщила Голубовская.

Артемова она назвала замечательным врачом, заведующим и человеком.

"Старая школа отношение к больному, к учителям, к сотрудникам...", - подчеркнула медик, добавив, что Артемов провел в реанимации два месяца.

Напомним, в России более трех миллионов случаев коронавируса. За минувшие сутки COVID-19 заразились 29 200 россиян, прирост летальных исходов составил более 560 случаев.