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Новости
Украина
27 декабря 20, 21:16
В Киеве от коронавируса умер известный врач
Александр Евгеньевич Артемов
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Известный врач заразился COVID-19 и пролежал в реанимации два месяца. Болезнь оказалась сильнее.

В Киеве от COVID-19 скончался заведующий инфекционной реанимации пятой городской больницы Александр Артемов. В реанимации он провел 60 дней. Об этом на своей странице в Facebook написала врач-инфекционист Ольга Голубовская.

"Александр Евгеньевич Артемов... Наш неизменный многолетний заведующий инфекционной реанимации сначала в Александровской больнице, затем - в 9 больнице, последние годы - 5 больница города Киева...", - сообщила Голубовская.

Артемова она назвала замечательным врачом, заведующим и человеком.

"Старая школа отношение к больному, к учителям, к сотрудникам...", - подчеркнула медик, добавив, что Артемов провел в реанимации два месяца.

Напомним, в России более трех миллионов случаев коронавируса. За минувшие сутки COVID-19  заразились 29 200 россиян, прирост летальных исходов составил более 560 случаев.
Korrespondent
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