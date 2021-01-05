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Украина
5 января 21, 12:56
Для Киева изменили климатические нормы
Киев
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Среднемесячные и годовые температуры для украинской столицы повышены, а уровень осадков - снижен.
Украинские климатологи изменили климатические нормы температуры воздуха и осадков для Киева. Об этом сообщается в правительственной газете Урядовый курьер от 5 января.

"Их новые значения (для декабря) следующие: температура воздуха -1,8°С (было -2,3°С), осадки 47 мм (было 52 мм). Годовые значения температуры воздуха +9°С (было +7,7°С), осадков – 618 мм (было 650 мм)", - говорится в заметке.

Климатологи Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского определили новые климатические нормы для столицы в связи с окончанием IV климатического периода (1991-2020 гг.).

Ранее сообщалось, что до конца нынешнего века средняя температура на планете может вырасти более чем на 3°C. И это несмотря на сокращение выбросов парниковых газов, вызванное пандемией коронавируса. Такие данные озвучили в ООН.

При этом синоптики неоднократно отмечали, что в Украине теплеет быстрее, чем в среднем по планете.

Источник: https://korrespondent.net/
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