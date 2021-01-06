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Новости
Украина
5 января 21, 23:42
В Минздраве исключили один из препаратов лечения COVID-19
лекарство
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В Украине обновили протокол лечения коронавируса, что изменилось

В Украине обновили протокол лечения от коронавируса и исключили из перечня используемых препаратов тоцилизумаб, на закупку которого ранее было потрачено 125 миллионов гривен.

Изменения в протоколе регламентируются соответствующим указом, опубликованным на официальном сайте Министерства здраваоохранения. Здесь же размещен и измененный протокол, который обновили 31 декабря.

В частности, инфекционист Ольга Голубовская, которая принимала участие в составлении обновленного протокола лечения COVID-19, рассказала, что главным изменением является то, что из обновленного протокола для лечения больных на COVID-19 исключили препарат тоцилизумаб.
telegraf.com.ua
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