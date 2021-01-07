Глава Конституционного суда покинул Украину

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий накануне Рождества улетел из страны в ОАЭ. Он отправился в Дубай с семьей, сообщает источник Korrespondent.net в Госпогранслужбе.

Тупицкий вылетел в среду, 6 января, авиарейсом Киев-Дубай в сопровождении семьи – супруги и сына.

Глава КСУ не явился в Офис генпрокурора

По словам пограничников, вернуться он должен 13 января.





Напомним, 28 декабря Офис генерального прокурора направил Тупицкому уведомление о подозрении в совершении преступления. По мнению прокуратуры, глава КСУ пытался повлиять на свидетеля, чтобы он отказался от показаний.





Офис генпрокурора направил ходатайство президенту Украины об отстранении Тупицкого с должности судьи сроком на два месяца. В Конституционном суде заявили, что законодательство не позволяет главе государства отстранять от должности судью КСУ.





Напомним, КСУ рассмотрит отстранение Тупицкого.