В Украине начался ужесточенный карантин

В Украине с полуночи 8 января вступили в силу дополнительные карантинные ограничения в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. Они будут действовать до 00:00 25 января.





На протяжении 17 дней запрещена работа кафе, ресторанов и баров (кроме доставки и на вынос), магазинов непродовольственных товаров, непродовольственных рынков, кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, бассейнов, театров и ТРЦ.





Кроме того, отправлены на каникулы все учреждения образования, кроме детских садов и специальных учебных заведений. Запрещены все массовые мероприятия.

Торговым сетям во время локдауна разрешается продавать продукты питания при условии, что не менее 60% их площади предназначены для торговли продуктами.





Также в этот период разрешается торговля лекарствами, медицинскими товарами, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, бытовой химией и печатной прессой, торговля горючим.





Во время жесткого карантина разрешено работать финансовым учреждениям, инкассаторским службам, операторам почтовой связи, ветеринарным клиникам, заправкам (без зон питания), СТО, парикмахерским и салонам красоты (по предварительной записи).





Сотрудников учреждений и организаций, независимо от формы собственности, рекомендовано перевести на дистанционную форму работы, если это возможно.





Транспорт в локдаун будет работать, однако может быть изменен интервал его движения.





Ранее в МОЗ объяснили, что не отказались от локдауна в связи с эпидемиологической ситуацией в Украине и опытом других стран. Как заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, нагрузка на систему здравоохранения продолжает оставаться стабильно высокой.



