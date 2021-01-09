В деле о VIP-вакцинации в Украине появился новый поворот

Служба безопасности Украины начала расследование по факту ввоза в страну ядовитых или сильнодействующих медицинских веществ под видом вакцины Pfizer.
Как пишет Суспільне, такую информацию подтвердили в СБУ.
"По состоянию на сейчас известно, что группа лиц по предварительному сговору, в нарушение установленных правил, приобрели, перевозили, хранили и отпускают ядовитые или сильнодействующие лекарственные средства под видом вакцины от вируса COVID-19 производства компании Pfizer", - заявили в Службе безопасности.
Впрочем, в Телеграм-канале "Политика страны" эту информацию поставили под сомнение.