Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.78
USD
28.25
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
9 января 21, 00:13
В деле о VIP-вакцинации в Украине появился новый поворот
вакцина
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В деле о ввозе в Украину вакцины Pfizer для VIP-клиентов появился новый поворот.

Служба безопасности Украины начала расследование по факту ввоза в страну ядовитых или сильнодействующих медицинских веществ под видом вакцины Pfizer. 

Как пишет Суспільне, такую информацию подтвердили в СБУ. 

"По состоянию на сейчас известно, что группа лиц по предварительному сговору, в нарушение установленных правил, приобрели, перевозили, хранили и отпускают ядовитые или сильнодействующие лекарственные средства под видом вакцины от вируса COVID-19 производства компании Pfizer", - заявили в Службе безопасности.

Впрочем, в Телеграм-канале "Политика страны" эту информацию поставили под сомнение. 

"То есть СБУ хочет сказать, что чиновники и бизнесмены прививались не вакциной Pfizer и даже не каким-то безобидным "фуфломицыном", а ядовитыми веществами? И при этом вроде как все остались живы?", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, 5 января политик Михаил Радуцкий заявил, что якобы в Украину доставлена партия вакцин от коронавируса, предназначенных для украинских топ-чиновников. 

После появления этой информации в СМИ, президент Украины Владимир Зеленский поручил СБУ заняться расследованием этих слухов. 

А уже 7 января известный пранкер Джокер сообщил, что ввозом якобы занимался некий Роман Гольдман.
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Доктор Комаровский о новой мутации коронавируса
Украинцы получат доступ к качественным вакцинам
Украина договаривается о COVID-вакцине с Китаем
Вакцину от COVID-19 получили все страны Евросоюза
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
8 января – Собор Пресвятой Богородицы. Что нельзя делать?
noimageИнтенсивность обстрелов на Донбассе выросла
noimageПрирост COVID упал после четырех дней роста - МОЗ
noimageВ Украине начался ужесточенный карантин
noimage9 депутатов Рады пропустили 90% заседаний ВР
Лента новостей