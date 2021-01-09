В деле о VIP-вакцинации в Украине появился новый поворот

Служба безопасности Украины начала расследование по факту ввоза в страну ядовитых или сильнодействующих медицинских веществ под видом вакцины Pfizer.

Как пишет Суспільне, такую информацию подтвердили в СБУ.

"По состоянию на сейчас известно, что группа лиц по предварительному сговору, в нарушение установленных правил, приобрели, перевозили, хранили и отпускают ядовитые или сильнодействующие лекарственные средства под видом вакцины от вируса COVID-19 производства компании Pfizer", - заявили в Службе безопасности.

Впрочем, в Телеграм-канале "Политика страны" эту информацию поставили под сомнение.



"То есть СБУ хочет сказать, что чиновники и бизнесмены прививались не вакциной Pfizer и даже не каким-то безобидным "фуфломицыном", а ядовитыми веществами? И при этом вроде как все остались живы?", - сказано в сообщении.





Как сообщалось ранее, 5 января политик Михаил Радуцкий заявил, что якобы в Украину доставлена партия вакцин от коронавируса, предназначенных для украинских топ-чиновников.





После появления этой информации в СМИ, президент Украины Владимир Зеленский поручил СБУ заняться расследованием этих слухов.







