Снижение цен на газ и платежки - мнение эксперта

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал на своей Фейсбук-странице. Но в экспертной среде скептически отреагировали на планы Кабмина.





Напомним, первый подход – это формирование тарифов на газ по формуле "цена на европейских хабах "минус" транспортировка газа в Украину". Этот механизм предложило Министерство энергетики.





Премьер также заявил о планах "временно ограничить маржу" для газопоставщиков. Как заявили в Кабмине, результатом станет существенное снижение тарифов, а также "нивелирование попыток спекулянтов сохранить сверхприбыли в условиях формирования новых европейских правил".





Второй подход предложил "Нафтогаз" – усиление конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ.





По мнению главы правительства, нужно сделать так, чтобы газоснабжающие компании начали активно конкурировать за базу потребителей. Это приведет к снижению тарифов в рамках открытых торгов, уверяет Шмыгаль, а значит – существенно уменьшатся платежки для украинцев.





Глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко раскритиковал планы Кабмина.





"Подход, который озвучил премьер, не сработает", – заявил он, добавив, что для большинства совладельцев многоквартирных домов плата за газ составляет 3-5% от стоимости платежки.





По его словам, отопление, горячая и холодная вода подорожали на 20-25% и обещания Дениса Шмыгаля не повлияют на эти составляющие коммунальных платежей.





"Фактически в феврале платежка подорожает на 1000 грн, а снижение цены на газ даст скидку на 100 грн", – подчеркнул он.



