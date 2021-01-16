В НАПК рассказали, кто может помочь заполнить е-декларации

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) опубликовало перечень антикоррупционных уполномоченных, к которым можно обратиться за помощью для заполнения ежегодной декларации.
"Если вы публичный служащий и нуждаетесь в помощи по заполнению декларации, обратитесь к антикоррупционному уполномоченному вашей организации. Чтобы вы смогли быстро найти контакты уполномоченного вашей организации, НАПК разработало специальную "Карту уполномоченных", которая доступна на нашем сайте", — сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.
По информации НАПК, уполномоченные лица по вопросам предупреждения и выявления коррупции являются незаменимыми помощниками при декларировании.
"Они предоставят консультативную помощь в заполнении деклараций, а также наблюдают, чтобы служащие учреждения своевременно их подали", — говорится в сообщении.
Напомним, 29 декабря в Украине частично ограничили доступ к реестру е-деклараций.
Перед этим в Украине разблокировали работу НАПК и вернули уголовную ответственность за ложь в электронных декларациях.
В конце 2020 года Национальное агентство по предотвращению коррупции восстановило доступ к Единому реестру электронных деклараций.
Ранее доступ к е-декларациям был ограничен из-за модернизации.