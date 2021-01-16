Кабмин выделил допсредства на выплату ФОПам

Кабмин выделил дополнительные деньги на завершение выплат материальной помощи по 8 тысяч гривен ФОПам. Постановление правительства опубликовали на Правительственном портале в субботу, 16 января.





Теперь из специального фонда госбюджета на 2021 год направят 201 млн гривен.





Деньги выделяются Министерству социальной политики для завершения оказания единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер.





Напомним, ФОПам начали выплачивать карантинную помощь. При этом в Раде не понимают, чем еще можно помочь ФОПам. Больше отсрочек фискализации не будет, заявил Арахамия, но подчеркнул, что депутаты готовы к диалогу.





Позже ФОПам объяснили отказы в "карантинных" деньгах. Есть перечень условий, которым необходимо соответствовать, чтобы получить единоразовую финансовую помощь.



