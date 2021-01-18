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Новости
Украина
18 января 21, 11:33
Кабмин установил предельную цену на газ для населения
газ
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Кабинет министров Украины на сегодняшнем внеочередном заседании принял решение об установлении предельной цены на газ для населения.
По словам премьера Дениса Шмыгаля, со следующего месяца цена на газ для потребителей не сможет превышать 6,99 грн за куб. м.

При этом он также уточнил, что в среднем цена на газ для бытовых потребителей будет снижена на 30%, а для некоторых - даже на 40%.

"Подчеркну, что установленная правительством цена ниже на 1,5 грн за куб от той, которая была в 2018-2019 годах. В зимние месяцы тех лет платежки в среднем составляли 2,5-3 тысячи гривен. Или 75% от тогдашней минимальной зарплаты. Установленная нами цена (6,99 грн / куб) означает, что при таком же потреблении средняя платежка будет примерно на 500 грн меньше. И составит примерно 40% от минимальной зарплаты", - уточнил премьер.

Отметим, что соответствующее решение Кабмина будет действовать временно до конца карантина или до завершения отопительного сезона.

Кроме этого в ходе заседания Кабмина Шмыгаль уточнил, что потребители, подписавшие контракты на постаку газа по цене, которая меньше 6,99 грн за куб. м, будут продолжать платить за голубое топливо по той же цене. 

"Почему именно 6,99 грн за кубический метр? Это самая низкая цена, которая была зафиксирована на украинской бирже в течение января. Государственная компания "Нафтогаз" готова продавать голубое топливо по этой цене, тогда как некоторые облгазы предлагали газ по 10 грн и даже больше", - ранее отмечал премьер.

Источник: https://censor.net/
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