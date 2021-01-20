Нафтогаз подсчитал экономию для населения на газе

Благодаря введению граничной цены на газ в 6,99 гривен за кубометр до конца отопительного сезона украинцы сэкономят 4-5 млрд гривен. Такие подсчеты сделали в Нафтогазе Украины.





В пресс-службе компании сообщили, что подготовили два варианта оплаты для газсбытов.





Первый вариант предусматривает поставки газа со скидкой к рыночной цене при условии, что газсбыт-контрагент обеспечит верификацию клиентской базы. Газсбыт должен доказать наличие среди своих клиентов потребителей, и по итогам каждого месяца информировать Нафтогаз об объемах, направленных непосредственно на нужды населения.





Объемы фактического потребления газа населением будут проверяться. Все данные о потребителях будут собраны, согласно требованиям действующего законодательства, и позволят создать единую государственную базу данных. В будущем эта база данных позволит государству выделять категории уязвимых потребителей и предоставлять целевую денежную помощь, а не вводить дополнительное регулирование рынка.





Второй вариант: если газсбыт не желает подтверждать поставки населению, то сможет приобретать газ по рыночной цене у Нафтогаз Трейдинг с банковской гарантией оплаты или по предоплате. При этом средняя цена газа в январе колеблется от 6,831 тыс. грн до 7,417 тыс. грн за тыс. куб. м (без НДС). Также Нафтогаз планирует применять счета с договорным списанием в качестве гарантии целевого использования средств.





В случае если поставщик газа откажется поставлять газ бытовым клиентам по регулируемой цене, сработает страховой механизм рынка – поставщик "последней надежды"; которым является Нафтогаз. Потребитель может быть клиентом ППН до 60 дней. В течение этого периода потребитель должен найти нового поставщика газа.





Напомним, предельная цена на газ в 6,99 гривен за кубометр будет действовать до окончания отопительного сезона или карантина.



