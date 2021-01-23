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Новости
Украина
23 января 21, 16:16
Врач рассказала, кому нельзя вакцинироваться от коронавируса
вакцина
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Для определенной категории людей вакцинация грозит проблемами со здоровьем.
Не всем категориям людей нужна прививка от коронавируса.

Об этом заявила врач-инфекционист, внештатный специалист Минздрава Ольга Голубовская в эфире канала "Украина 24".

"Я категорический противник вакцинации иммунных людей. Если у человека после болезни образовался хороший высокий титр антител, я категорически против. Потому что на сегодняшний день у нас очень мало данных о безопасности, в том числе для конкретного человека", - пояснила специалист.

Она предупредила: для таких людей вакцинация грозит проблемами со здоровьем.

"Зато у нас есть исторический опыт вакцинации от первой коронавирусной инфекции, начиная с лабораторных условий и заканчивая людьми. Там были серьезные проблемы. И мы знаем, коронавирусы обладают таким явлением, как антителозависимое усиление иммунного ответа. Поэтому здесь надо быть очень осторожным", - говорит Голубовская.

Антителозависимое усиление инфекции

 Это явление, при котором связывание вируса с антителами вызывает его проникновение в иммунные клетки инфицируемого организма и вирусную репликацию.


источник:  unian.net
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