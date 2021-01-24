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Новости
Украина
24 января 21, 11:13
Карантинные ограничения, которые будут после 25 января
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Денис Шмыгаль обещает не продлевать локдаун
25 января Украина выходит из режима усиленного карантина, действовавшего в государстве с 8 января. Об этом сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью. Количество занятых коек снизилось до менее чем 30%. При этом правительство за последнее время значительно увеличило коек с подключенным кислородом: с 11 тысяч в сентябре в 55 тысяч в январе этого года. На эти цели для регионов было выделено почти 1,5 млрд грн», – в частности сказал он.

В то же время, действие определенных ограничений продолжаться.

В частности, будет запрещена работа учреждений массового питания с 23:00 до 07:00 часов, проведение в развлекательных заведениях публичных событий, работа учреждений культуры с заполненностью более 50% мест в зале и тому подобное. 



«Выход из усиленного карантина не означает, что вирус исчез. Мы должны оставаться бдительными и тщательно соблюдать все правила. Маски, дистанция, дезинфекция – это основа », – подчеркнул чиновник.

Как сообщалось ранее, с 00:00 8 января 00:00 25 января на всей без исключения территории страны действует ряд дополнительных противоэпидемических ограничений, введенных правительством/


Источник: https://glavcom.ua/
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