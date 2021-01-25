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Новости
Украина
25 января 21, 13:44
В Украине продолжаются тарифные протесты
протест
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Протестующие против повышения тарифов на газ перекрыли трассу Херсон-Одесса. В Житомире люди ворвались в горсовет.
В регионах Украины сегодня, 25 января, продолжились тарифные протесты. Об этом сообщают Телеграм-каналы Протест и PavlovskyNews.

Протестные акции проходят в Херсоне, Житомире, в Полтавской и Харьковской областях.

"Херсон протестует против грабительских тарифов на коммунальные услуги. В ходе акции активисты двигались по пешеходному переходу на трассе Херсон-Одесса, что приостановило движение транспорта", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в Житомире проходит сразу два митинга. Протестующие прорвались в зал горсовета.

Сообщается, что организаторами запланирована акция в Киеве под Офисом президента в столице, которая закончится автопробегом к госдаче президента.









Источник: https://korrespondent.net/
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