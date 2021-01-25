В Украине продолжаются тарифные протесты

В регионах Украины сегодня, 25 января, продолжились тарифные протесты. Об этом сообщают Телеграм-каналы Протест и PavlovskyNews.





Протестные акции проходят в Херсоне, Житомире, в Полтавской и Харьковской областях.





"Херсон протестует против грабительских тарифов на коммунальные услуги. В ходе акции активисты двигались по пешеходному переходу на трассе Херсон-Одесса, что приостановило движение транспорта", - говорится в сообщении.





Сообщается, что в Житомире проходит сразу два митинга. Протестующие прорвались в зал горсовета.





Сообщается, что организаторами запланирована акция в Киеве под Офисом президента в столице, которая закончится автопробегом к госдаче президента.



































