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Украина
27 января 21, 09:01
Коронавирус. В Украине около 4000 новых заболевших
Коронавирус
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Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве, Киевской, Харьковской, Львовской и Запорожской областях

Вчера, 26 января, в Украине выявили 3 776 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 2 779), выздоровели 14 250 пациентов (сутками ранее – 12 538). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Среди заболевших 115 детей и 172 медика. Госпитализированы 2 430 пациентов (сутками ранее – 891).

Скончались 145 заболевших (сутками ранее – 133).

Официально за 26 января сделано 47 120 тестов на коронавирус (32 030 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 27 041, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 20 079.

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве, Киевской, Харьковской, Львовской и Запорожской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 200 883 заболевших COVID-19. 980 085 из них выздоровели, 22 202 – умерли. Проведено более 6,1 млн тестов.

Данные по областям:

Киев – 437 новых случаев;

Киевская – 276;

Харьковская – 238;

Львовская – 221;

Запорожская – 204;

Днепропетровская – 188;

Одесская – 185;

Николаевская – 174;

Хмельницкая – 169;

Черновицкая – 169;

Ивано-Франковская – 167;

Ровенская – 164;

Винницкая – 158;

Донецкая – 143;

Черкасская – 126;

Полтавская – 116;

Житомирская – 107;

Тернопольская – 96;

Закарпатская – 86;

Сумская – 85;

Волынская – 76;

Херсонская – 64;

Луганская – 49;

Кировоградская – 48;

Черниговская – 30.

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Президент Зеленский заявил, что вакцинация от коронавируса начнется в феврале.

Напомним, что количество заболевших COVID-19 в мире уже превысило 100 млн.
liga.net
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