Ляшко рассказал, как будет проходить вакцинация в Украине

В Министерстве здравоохранения заверили, что доступ к вакцинам будет у всех, а первый этап вакцинации начнется сразу после получения вакцины. Об этом во время онлайн-дискуссии Вакцинация. Коррупция. COVID-19 в среду, 27 января, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, вакцинация будет проводиться в кабинетах прививок при амбулаториях и центрах первичной медико-санитарной помощи. Также параллельно будут работать мобильные бригады, которые будут выезжать в учреждение здравоохранения и организованные коллективы - школы, предприятия.

"На одну мобильную бригаду рассчитывается количество проведенных прививок, это около 100 в сутки. В то время, как в пунктах прививок, меньше, но там доступность будет больше. Но все будут иметь доступ", - сказал Ляшко.

Он добавил, что люди смогут узнать адрес ближайшего пункта вакцинации, прийти и сделать прививку.

Также Ляшко отметил, что во второй половине 2021 года на рынке будет большее количество вакцин от COVID и они будут дешевле. Это позволит сделать прививку большему числу людей.

Ранее в МОЗ рассказали, что на первом этапе вакцинации в середине февраля будут привиты всего 367 тысяч человек. Еще более двух миллионов получат вакцину в конце марта.

А премьер-министр Денис Шмыгаль также пообещал, что в 2021 году вакцину получат все желающие.