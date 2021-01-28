Обстановка с COVID-19 в регионах изменилась

По состоянию на утро 28 января в Украине зафиксировали 5 529 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Стоит отметить, что во Львовской и Николаевской областях ощутимо подскочило число новых случаев, сравнимо с предыдущими днями.

Таким образом, за прошедшие сутки в Украине:

- летальных случаев - 149;

- выздоровели - 11 946 человек;

- проведено тестов за сутки - 48 736 (в том числе методом ПЦР - 28 627, методом ИФА - 20 109). С начала пандемии в стране: - заболело - 1 206 412 человек; - выздоровели - 992 031 человек; - летальных исходов - 22 351; - проведено ПЦР-тестов - 6 184 320. - заболело - 1 206 412 человек;



