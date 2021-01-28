Обстановка с COVID-19 в регионах изменилась

По состоянию на утро 28 января в Украине зафиксировали 5 529 новых случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Стоит отметить, что во Львовской и Николаевской областях ощутимо подскочило число новых случаев, сравнимо с предыдущими днями.
Таким образом, за прошедшие сутки в Украине:- госпитализировали - 1 941 человек;
С начала пандемии в стране:- заболело - 1 206 412 человек;
Новые случаи за сутки по регионам:
- Киев - 396;
области
- Винницкая - 255;
- Волынская - 159;
- Днепропетровская - 296;
- Донецкая - 201;
- Житомирская - 263;
- Закарпатская - 247;
- Запорожская - 249;
- Ивано-Франковская - 262;
- Киевская - 163;
- Кировоградская - 45;
- Луганская - 105;
- Львовская - 454;
- Николаевская - 308;
- Одесская - 171;
- Полтавская - 151;
- Ровенская - 172;
- Сумская - 175;
- Тернопольская - 213;
- Харьковская - 313;
- Херсонская - 102;
- Хмельницкая - 242;
- Черкасская - 103;
- Черновицкая – 285.