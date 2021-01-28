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Новости
Украина
28 января 21, 08:37
Обстановка с COVID-19 в регионах изменилась
COVID-19
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В частности, заболели 248 детей и 236 медработников.

По состоянию на утро 28 января в Украине зафиксировали 5 529 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Стоит отметить, что во Львовской и Николаевской областях ощутимо подскочило число новых случаев, сравнимо с предыдущими днями.

Таким образом, за прошедшие сутки в Украине:

- госпитализировали - 1 941 человек;
- летальных случаев - 149; 
- выздоровели - 11 946 человек;
- проведено тестов за сутки - 48 736 (в том числе методом ПЦР - 28 627, методом ИФА - 20 109).

С начала пандемии в стране:

- заболело - 1 206 412 человек; 
- выздоровели - 992 031 человек;
- летальных исходов - 22 351; 
- проведено ПЦР-тестов - 6 184 320.

За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали во Львовской области (454), в городе Киев (396), Харьковской (313), Николаевской (308) и Днепропетровской (296) областях.

Новые случаи за сутки по регионам:

  • Киев - 396;

области

  • Винницкая - 255;
  • Волынская - 159;
  • Днепропетровская - 296;
  • Донецкая - 201;
  • Житомирская - 263;
  • Закарпатская - 247;
  • Запорожская - 249;
  • Ивано-Франковская - 262;
  • Киевская - 163;
  • Кировоградская - 45;
  • Луганская - 105;
  • Львовская - 454;
  • Николаевская - 308;
  • Одесская - 171;
  • Полтавская - 151;
  • Ровенская - 172;
  • Сумская - 175;
  • Тернопольская - 213;
  • Харьковская - 313;
  • Херсонская - 102;
  • Хмельницкая - 242;
  • Черкасская - 103;
  • Черновицкая – 285.
Напомним, что ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, как будет проходить вакцинация в Украине.
telegraf.com.ua
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