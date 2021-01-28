Протест ФОПов на Майдане

В Киеве сегодня, 28 января, на Майдане Незалежности проходит акция протеста предпринимателей. Об этом сообщает Телеграм-канал PavlovskyNews.





Сообщается, что организаторами акции SaveФОП анонсирован "масштабный марш" участников по Киеву.





Протестующие с Майдана Незалежности пройдут к зданию представительства Европейского союза, затем двинутся к зданиям Конституционного суда и посольства США.





Протестующие предприниматели требуют сохранения упрощенной системы налогообложения и отчетности, а также отмены обязательных кассовых аппаратов.



























