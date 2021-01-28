Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.09
USD
28.18
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
28 января 21, 13:44
Протест ФОПов на Майдане
протест
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Предприниматели требуют сохранения упрощенной системы налогообложения и отмены обязательных кассовых аппаратов.
В Киеве сегодня, 28 января, на Майдане Незалежности проходит акция протеста предпринимателей. Об этом сообщает Телеграм-канал PavlovskyNews.

Сообщается, что организаторами акции SaveФОП анонсирован "масштабный марш" участников по Киеву.

Протестующие с Майдана Незалежности пройдут к зданию представительства Европейского союза, затем двинутся к зданиям Конституционного суда и посольства США.

Протестующие предприниматели требуют сохранения упрощенной системы налогообложения и отчетности, а также отмены обязательных кассовых аппаратов.







Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Богдан об Азарове и о плохом влиянии сыновей на Януковича
Кабмин хочет взыскивать налоговые долги без суда и условий
Протесты в Кыргызстане и Беларуси – найдите главное отличие
Водитель потерял сознание перед ДТП на Майдане. Видео, фото
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Рада поддержала законопроект о вакцинации
noimageУкраина улучшила позиции в рейтинге коррупции
noimageВ Раде готовят создание нового силового органа
noimageВ Украине обесточены полторы сотни городов и сел
noimageВ Украине прирост COVID увеличился на две тысячи
Лента новостей