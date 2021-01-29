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Новости
Украина
29 января 21, 20:05
Гончарук заявил,что готовится к новому политическому сезону
Гончарук
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Экс-премьер рассказал, почему хочет вернуться в политику.

Бывший премьер-министр Алексей Гончарук готовится вернуться в большую политику. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук.

- Коррупция в Украине - это действительно проблема, потому что олигархи имеют большое влияние на политику. Однако, с каждым годом они становятся слабее, оставляя возможности для существенных изменений нового поколения украинских политиков. Поэтому сейчас я готовлюсь к новому политическому сезону, потому что принципиально важно не допустить к власти коррумпированные политические элиты. Наша команда в свое время приложила немало усилий для изменений, чтобы создать равные возможности для каждого украинца жить в настоящем европейском государстве, - написал он.

Гончарук подчеркнул, что “украинской власти необходимо сформировать условия для развития экономики для простых людей, которые заслуживают лучшей жизни в нашей стране".

Алексею Гончаруку 36 лет. Занимал пост премьер-министра Украины с 29 августа 2019 по 4 марта 2020 года. За его увольнение проголосовали 353 парламентария. Против не было ни одного. После отставки Гончарук часто появлялся в различных ток-шоу в качестве экономического эксперта. А после этого в сентябре 2020 года уехал в США работать в Евразийском центре Атлантического совета.
kp.ua
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