В школе старших классов больше не будет. Что ждет учеников?

Согласно реформе школьного образования, теперь не во всех заведениях среднего образования будут 10-11 классы. Те дети, которые захотят продолжить учебу в старшей школе, должны будут переходить в лицеи. А остальные выпускники могут поступать в колледжи или профессионально-технические училища, где также получат среднее образование и специальность.





Многих родителей это шокировало, хотя о планах реформы известно уже давно. Они считают, что их детей лишают выбора, отправляют в ПТУ. К тому же в реформе существуют подводные камни, которые могут привести к коррупции.





Какие изменения ждут школу





По Закону "О полном общем среднем образовании" привычная для нас школа должна претерпеть серьезные изменения. Например, младшая (1-4 классы), средняя (5-9 классы) и старшая (10-11 и в будущем еще и 12 классы) школы должны быть разделены.





Средняя школа должна называться гимназией, а старшая – лицеем. Это в идеале. Поскольку в Украине вряд ли найдется столько отдельных помещений, где будут учиться ученики разного уровня, то допускается, что 1-9 классы смогут находиться в одном помещении заведения образования.





Как изменится украинская школа





А вот лицеев будет значительно меньше, чем просто школ и гимназий. Их выпускники будут готовиться к поступлению в вузы. Задумано, что лицеи будут создаваться в населенных пунктах, в которых проживает более 50 тысяч человек. Т.е. в селах и даже некоторых небольших городах их не будет. Желающим придется добираться на учебу каждое утро, либо местные власти должны будут организовывать общежития для детей.





Какие именно школы станут гимназиями, а какие лицеями – решает власть на местах. В Киеве во многих районах на сайтах райадминистраций уже несколько дней назад появились соответствующие списки и сразу же родители устроили дискуссию.





Родители взбунтовались





На страничке в Facebook "Батьки SOS" отец школьника Дарницкого района столицы Александр Крикунов написал, что 25 школ Дарницкого района будут лишены права набирать учеников 10-11 классов уже в этом году. Они станут гимназиями, где будут учиться только дети с 1 по 9 классы.





"Попасть в переполненный лицей можно будет лишь по конкурсу, и, очевидно, не только знаний, но и толщины кошелька родителей. Потому что обучение в большинстве лицеев на сегодня платное – как официально, так и неофициально. А поступить учиться в колледж при вузе, с учетом наплыва желающих, можно будет только на платной основе", – описал свои опасения Крикунов.













Родители волнуются из-за предстоящей реформы













Отец школьника приводит свои аргументы





Он уверен, что таким образом обучение в лицее и дальнейшая учеба в вузе станет привилегией богатых родителей со связями. "Будем две трети детей учить до 9 класса, а потом в батраки, к полякам?" – задает вопрос отец школьника.





На самом деле – в государственных лицеях обучение бесплатное. Другое дело, если речь идет о неофициальных поборах.





Также родители уверены, что в хорошие колледжи, где действительно дают образование и профессию, а не только "диплом для галочки", можно поступить только на платной основе, а таких денег у многих нет.





"Нас просто выгоняют в платные колледжи. Родителям придется оплачивать даже среднее образование!" – возмущается бабушка школьницы Днепровского района Киева Ирина Мусиенко.













Другие родители уже перевели детей в колледжи и видят в этом только плюсы













Многие родители недовольны тем, что в таком случае их ребенку в 9 классе придется не ходить пешком в школу в соседнем дворе, а ездить в другой район города в лицей. Хуже для детей из сел и районов – там лицей вообще может находиться в 10-20 км от дома.





Недовольны и педагоги. Особенно те, кто преподает как в средней, так и в старшей школе. "Если не будет 10-11 классов, то у нас могут сократить учителей истории, украинского языка и литературы, математики. Ведь количество часов серьезно сократится, а лицеев намного меньше и всех туда не возьмут. Единственный выход – заниматься репетиторством", – вздыхает учитель украинского языка столичной школы Леся Петровна.





В некоторых городах реформа уже идет





Соучредитель общественной организации "Батьки SOS" Елена Бондаренко говорит, что процесс перехода школы на новую систему должен закончиться в 2024 году. А вот менять сознание общества, в частности родителей, придется еще лет десять.













"У нас в обществе привыкли: отвел ребенка в садик в своем микрорайоне, тут он должен и школу закончить и еще и в вузе отучиться. Тогда как в других цивилизованных странах дети идут за изучением предмета, а не за коллективом. Там меняют школы, меняют классных руководителей, чтобы не было застоя. Чтобы дети привыкали общаться с разными людьми и изучать предметы. А у нас смена директора школы или классного руководителя – событие мирового значения", – говорит Бондаренко.





В Украине создание лицеев уже началось и действует год-два в некоторых городах. Так в Кременчуге осталось всего 10 школ, где еще есть старшие классы. Но даже не во всех из них могут набрать учеников.









Одна из мам поделилась опытом Кременчуга





"Действительно деление будет происходить таким образом. В начальной школе все дети получают общее одинаковое образование, оно должно быть доступно, а школы должны находиться рядом с домом. В средней школе уже будут несколько предметов по выбору. А в старшей школе и лицеях должно быть углубленное изучение каких-то предметов, ведь дети готовятся к поступлению в вузы. И тут нужно изучать мнение детей и родителей своего района или города, чего они хотят – чтобы выбор направления не был бездумным; чтобы не получилось так, что в лицее с математическим уклоном очередь, а там, где изучают язык, не могут найти учеников", – поясняет Бондаренко.





Чтобы избежать коррупции, нужны независимые экзамены





Еще один принципиальный вопрос – как дети должны поступать в лицеи. "Пока осталась старая система. Получается так: те ученики, которые оканчивают 9-й класс в школе, где уже есть лицейские классы, переводятся в них без всяких экзаменов, а остальные должны сдавать экзамены. Это несправедливо и это нужно менять на законодательном уровне", – считает Бондаренко.





Кроме того, по словам эксперта, нужно менять систему поступления. Дети при окончании 9 класса сдают Государственную итоговую аттестацию (ГИА), а после этого должны еще сдавать экзамены в лицей. Во-первых, это нагрузка, во-вторых, тут может возникнуть элемент коррупции. Все мы знаем, как могут проходить экзамены внутри заведения образования.





"Необходимо ГИА сделать по принципу ВНО – независимым. И на её основе дети смогут подавать документы в несколько лицеев, чтобы иметь выбор", – говорит Бондаренко.





Секретарш уже готовить не надо





Также придется менять и наполнять систему образования в профессионально-технических училищах и колледжах. К сожалению, она действительно устарела.





"Нужно сделать так, как в других странах. Там в колледжах учат детей дизайну, IT-наукам, медицине. Там с первого курса колледжа студентов учат составлять бизнес-планы, помогают открыть свой стартап. И молодой человек выходит уже со своим бизнес-планом, на основе которого он может открыть собственное дело. А у нас, кроме сварщика и повара, еще учат специальности набора текста на компьютере. Понятно, что все это давно устарело", – говорит Бондаренко.









Родителям придется менять свои взгляды на школу





Также придется сокращать и количество специальностей в вузах, да и сами вузы. Потому что 4 года учить человека делопроизводству, библиотекарскому делу или давать профессию менеджера по туризму – нет никакого смысла.





Реформа среднего образования в Украине должна закончиться в 2024 году. И родителям придется привыкать к тому, что совершенно не обязательно толкать своих детей в старшую школу только ради того, чтобы потом они отсидели бессмысленные 4-5 лет в вузе. Ведь и в колледже можно в течение 2-х лет получить то же самое общее образование и потом поступить в вуз, сдав ВНО.



