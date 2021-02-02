Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.86
USD
28.01
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
2 февраля 21, 09:04
Кулеба о шансах присоединения США к переговорам по Донбассу
Кулеба
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Глава украинского МИДа уверен, что США будут еще активнее поддерживать Украину.

К Нормандскому формату очень маловероятно удастся подключить США, поскольку на это требуется согласие всех участников переговоров, а Россия будет против.

Такое мнение в эфире "Свобода слова" на ICTV озвучил Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Что касается полноценного участия США в Нормандской формате, то давайте помнить, что есть один человек в этом формате, которое такое участие точно не сделает счастливым – это президент Российской Федерации. А формат не расширяется желаниями лишь отдельных участников. Он может быть изменен только консенсусом", - сообщил он.

При этом, глава МИД убежден, что есть все основания полагать, что США будут еще активнее поддерживать Украину. 

"Ни для кого не будет секретом, что с 2014 года США принимали активное участие в поддержке Украины против российской агрессии, и в попытках урегулировать конфликт и на Донбассе, и в вопросе незаконной оккупации Крыма", - отметил министр, подчеркнув, что у него есть все основания считать, что США будут еще активнее поддерживать Украину.

Стоит напомнить, что ранее президент Владимир Зеленский, во время интервью Axios Джонатану Свону на канале HBO в YouTube, обратился с закономерным вопросом и к действующему американскому президенту Джо Байдену.Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Прогнозируют до 13,5 тыс в день заболевших COVID в январе
Друг Путина Шредер удивил заявлением про Крым
Навального арестовали. Он призвал россиян выходить на улицы
По всей России проходят митинги в поддержку Навального
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Пуля снайпера пробила каску и ранила бойца на Донбассе. фото
noimageВ школе старших классов больше не будет. Что ждет учеников?
noimageДубинского исключили из фракции "Слуга народа"
noimageЗеленский озвучил свое видение Украины на мировой арене
noimageУкраина ввела санкции против граждан Китая и ряда компаний
Лента новостей