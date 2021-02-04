Зеленский прокомментировал отключение телеканалов

Президент Владимир Зеленский в среду, 3 февраля, провел встречу с руководителями ведущих украинских телевизионных каналов, на которой пояснил решение СНБО об отключении трех телеканалов.

"Это не имеет никакого отношения к другим телеканалам. В Украине на сегодняшний день нет угрозы ни свободе слова, ни медиа-бизнеса", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что решение о санкциях имеет четкое обоснование в связи с финансированием из России и сотрудничеством с террористическими организациями.

В свою очередь топ-менеджеры телеканалов выразили полную поддержку этого решения, поскольку, по их словам, телеканалы, по которым были применены санкции, давно проводят антигосударственную политику и действуют в интересах пропаганды со стороны РФ.

Участники встречи отметили, что введенные санкции являются инструментом глобальной борьбы с дезинформацией и не имеют ничего общего с вопросом свободы слова и независимости СМИ.

Напомним, накануне вечером президент Владимир Зеленский ввел санкции против нардепа Тараса Козака и трех ТВ-каналов.

Глава СНБО Алексей Данилов заявил, что каналы Козака занимались информационным терроризмом.

Попавшие под санкции телеканалы считают решение "политической расправой".

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