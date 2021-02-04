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Новости
Украина
4 февраля 21, 12:53
Карантин будут продлевать: сначала до мая
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Действующий карантин заканчивается в конце месяца, сначала его продлят до мая, а потом, скорее всего, будут продлевать снова.
Карантин в Украине продлят до 30 апреля, и будут продлевать и дальше. Об этом в четверг, 4 февраля, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи в Европейской бизнес ассоциации.

"Карантин мы будет продлевать до 30 апреля. Но я уже говорил, что это, скорее всего, к сожалению, не конечная дата, когда карантин завершится… Он будет продолжаться в той или иной форме, возможно, с ослаблениями. Возможно, он будет адаптивным и в зависимости от того, как будут штаммы вируса развиваться… он может меняться. Не нужно иметь никаких иллюзий, мы все еще находимся на этапе борьбы с коронавирусом", - заявил Шмыгаль.

Премьер рассчитывает, что коронавирус в Украине смогут победить уже в этом году.

"Ожидаем победы в этом году, но апрель месяц - это такой показатель... Как мы будем двигаться дальше", - заявил он.

Ранее в Минздраве заявили, что с начала декабря прошлого года заболеваемость коронавирусом в Украине упала в три раза. В связи со снижением заболеваемости Кабмин планирует вернуться к адаптивному карантину.

Источник: https://korrespondent.net/
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